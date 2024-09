Bewegender Abschied von Ex-Austria-Coach Daum in Köln

Viel Prominenz aus der Fußballwelt und Tausende Fans haben am Donnerstag Abschied vom verstorbenen Trainer Christoph Daum genommen.

Im Stadion des 1. FC Köln veranstalteten seine Ex-Vereine Köln, VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen die Trauerfeier für Daum, der in seiner langen Karriere auch die Wiener Austria coachte und mit ihr 2003 das Double aus Meisterschaft und Cup gewann. Daum war am 24. August im Alter von 70 Jahren den Folgen einer schweren Krebserkrankung erlegen.

„Seine Einzigartigkeit öffnete ihm Herzen und Türen. Er war eine der schillerndsten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs. Wir werden ihn nicht vergessen“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Delegationen verschiedener Vereine waren zur Trauerfeier gekommen sowie zahlreiche Freunde und Weggefährten wie Reiner Calmund, Rudi Völler oder die Ex-Weltmeister Thomas Häßler und Pierre Littbarski.

Daum mit Titeln in Deutschland, Türkei und Österreich

„Ich habe drei Menschen auf einmal verloren: Meinen Lieblingstrainer, einen außergewöhnlichen Menschen und meinen Freund Christoph. Danke, dass ich in deinem Leben sein durfte. Ich habe dich lieb“, sagte ein sichtlich bewegter Littbarski in seiner Rede. Daum wurde unter anderem deutscher Meister (1992 mit Stuttgart), dreimal türkischer Meister (1995, 2004, 2005), türkischer Pokalsieger (1994) und eben Doublesieger in Österreich.

Bei den Kölnern stand Daum als Cheftrainer sogar zweimal unter Vertrag. Im FC-Stadion feierte er nicht nur viele Siege, sondern heiratete 2007 im Mittelkreis seine zweite Frau Angelica. Am Donnerstag lag dort ein riesiges Bild von ihm mit der Aufschrift „Mach et joot, Christoph“.

(APA) / Bild: Imago