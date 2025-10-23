„Bezirkstrikot“: Austria präsentiert neues Dress

Austria Wien hat gemeinsam mit Ausrüster Macron ein neues „Streetstyle“-Trikot vorgestellt.

Das schwarze „Bezirkstrikot“ soll die Wappen aller 23 Wiener Bezirke vereinen und wird erstmals in limitierter Auflage von 1.911 Exemplaren erhältlich sein. Der Verkauf startet am Sonntag um 14:00 Uhr exklusiv im Fanshop.

Das Trikot setzt die Verbundenheit des Vereins zu Wien fort, die bereits bei den Heim- und Auswärtstrikots des Klubs im Vordergrund stand. Die limitierte Auflage ist nummeriert – jedes Trikot ist damit ein Unikat.

Hier das neue Trikot der Wiener:

(Red.) Foto: Austria Wien