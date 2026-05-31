Bezzecchi holt ersten Aprilia-Sieg in Mugello

Lokalmatador Marco Bezzecchi hat Hersteller Aprilia in Mugello den ersten MotoGP-Sieg beim Heimrennen geschenkt. Der WM-Spitzenreiter gewann den Großen Preis von Italien überlegen vor seinem spanischen Teamkollegen Jorge Martín und baute den Vorsprung in der Gesamtwertung aus. Bezzecchi steht jetzt bei 173 Punkten, Martín bei 156.

Bezzecchi (27) holte auf der siebten WM-Station seinen bereits vierten Saisonsieg und den fünften in diesem Jahr für Aprilia – nie zuvor war der Hersteller so erfolgreich. Nur bei den bisherigen Spanien-Rennen in Jerez (Álex Márquez) und Barcelona (Fabio Di Giannantonio) hatte Ducati triumphiert.

Platz drei ging am Sonntag an Francesco Bagnaia (Italien), sein Teamkollege und Weltmeister Marc Márquez wurde beim Comeback nach einer Doppel-OP Siebter. Der Spanier war drei Wochen zuvor im Sprint von Le Mans gestürzt und hatte den Frankreich-GP sowie das folgende Rennwochenende in Barcelona/Spanien verpasst.

Der Titelverteidiger hatte einen Bruch des fünften Mittelfußknochens am rechten Fuß erlitten und war schnell operiert worden, auch ein Problem an der Schulter wurde beim 33-Jährigen versorgt. Sein jüngerer Bruder Àlex war nach einem schlimmen Abflug in Barcelona nicht am Start.

(SID) / Artikelbild: Imago