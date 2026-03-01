Bezzecchi holt sich Moto-GP-Sieg vor KTM-Pilot Acosta

Marco Bezzecchi hat am Sonntag beim Auftakt-Wochenende der Motorrad-WM in der MotoGP einen Sieg für Aprilia eingefahren.

Der Italiener, der am Vortag zu Sturz gekommen war, setzte sich in Buriram in Thailand vor KTM-Sprintsieger Pedro Acosta und dessen spanischem Landsmann Raul Fernandez (Aprilia) durch. Titelverteidiger Marc Marquez schied in Runde 21 mit Reifenschaden am Hinterrad aus, sein Bruder Alex Marquez (beide Ducati) stürzte kurz darauf. In der WM führt Acosta.

Zumindest zum Saisonauftakt stahl Aprilia den in der vergangenen Saison so dominanten Ducatis die Show. Auf dem Circuit von Buriram landeten alle vier Aprilia-Fahrer unter den ersten fünf. 88 MotoGP-Rennen in Folge hatte ein Ducati-Pilot auf dem Podest gestanden, diesmal reichte es gerade mal zu Platz sechs (Fabio Di Giannantonio).

Bezzecchi nach gutem Start mit souveräner Vorstellung

Bezzecchi, der die letzten beiden Rennen der vergangenen Saison gewonnen hatte, als Marc Marquez bereits als Weltmeister feststand und verletzungshalber fehlte, verlängerte seine Siegesserie auf drei Erfolge. „Gestern hat ein kleiner Fehler eine große Konsequenz gehabt, heute haben wir gut gearbeitet, es war wichtig, zurückzuschlagen“, meinte der Italiener, der erklärte, dass es einen guten Start gebraucht habe, den er aus der Pole Position heraus auch hinlegte.

Der 21-jährige Acosta darf sich WM-Führender nennen. „Erinnert euch, wie schwer wir es vergangenes Jahr hatten, hier überhaupt Punkte zu machen. Und dieses Jahr stehen wir zum zweiten Mal in Folge auf dem Podium. Deshalb können wir überglücklich sein“, meinte er.

In der Moto3 landete Leo Rammerstorfer an der 16. Stelle. Der Oberösterreicher fährt für das Team SIC58 Squadra Corse von Paolo Simoncelli, dem Vater des verstorbenen Ex-Stars Marco Simoncelli. Es siegte der Spanier David Almansa für KTM.

