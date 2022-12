Biathlon-Herren laufen bei Staffelbewerb in Kontiolahti auf Rang vier

via

Österreichs Biathlon-Staffel in der Besetzung David Komatz (fehlerfrei), Simon Eder (0/vier Nachlader), Felix Leitner (0/2) und Patrick Jakob (0/2) hat am Donnerstag in Kontiolahti im ersten Staffelrennen der Weltcup-Saison Rang vier belegt.

Der ÖSV-Equipe fehlten auf das Podest fast eineinhalb Minuten. Den Sieg nach 4 x 7,5 Kilometern holte Norwegen mit Vetle Sjastad Christiansen, Sturla Holm Laegreid, Tarjei und Johannes Thingnes Bö (7 Nachlader) nach 1:19:26,2 Stunden.

Die Norsker gewannen 43,9 Sekunden vor Deutschland und 1:05,9 Minuten vor Frankreich. Österreich hatte mit insgesamt acht Nachladern 2:31,2 Minuten Rückstand auf die Sieger.

