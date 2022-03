Biathlon-Weltverband suspendiert Russland und Belarus

Der Biathlon-Weltverband (IBU) will Russland und Belarus wegen der Invasion in die Ukraine mit sofortiger Wirkung suspendieren. Die Sanktion erfolgt, weil die beiden Nationalverbände „als Vertreter ihrer Nationen ihren humanitären Verpflichtungen im Sinne der IBU-Satzung nicht nachgekommen sind“, teilte die in Salzburg ansässige IBU am Donnerstag mit.

Die Suspendierung soll bis zum nächsten Ordentlichen Kongress im September laufen und von der weiteren Entwicklung der Situation und dem Verhalten der beiden Nationalverbände abhängen. Die Betroffenen können innerhalb von sieben Tage darauf reagieren. Nach Ablauf dieser Frist soll eine endgültige Entscheidung getroffen worden, die gilt aber als Formsache. Die Russen und Belarussen waren zuvor schon von den Weltcups ausgeschlossen worden.

Österreich, Deutschland und andere Nationen helfen Ukraine-Team

Zudem gab die IBU bekannt, dass sie mit Österreich, Deutschland, Tschechien, Frankreich, Italien, Norwegen, Schweden und der Schweiz zusammenarbeitet, um das ukrainische Team zu unterstützen. So sollen Trainingslager für ukrainische Athleten und Teams aller Kategorien finanziert und organisiert werden, sobald sie wieder ins Ausland reisen können. Auch Ausrüstung soll gestellt werden. Darüber hinaus wird die IBU bis zu 250.000 Euro für das Projekt bereitstellen.

(APA)/Bild: GEPA