Bidstrup in die Premier League? Erste Gespräche laufen

Ein möglicher Abschied von Salzburg-Kapitän Mads Bidstrup nimmt konkretere Formen an. Laut Sky Sport-Infos hat Nottingham Forest Gespräche mit den „Bullen“ und dem Spieler aufgenommen.

Sky berichtete bereits vor einigen Tagen vom Interesse der „Tricky Trees“ am 24-Jährigen. Bidstrup soll für einen Wechsel in die Premier League jedenfalls offen sein.

Bidstrup in Salzburg ein Schlüsselspieler

Red Bull Salzburg möchte den Leistungsträger laut Sky-Reporter Florian Plettenberg nur ungern ziehen lassen und würde Bidstrup nur für einen marktgerechten Preis abgeben.

Der Mittelfeldspieler hat in Salzburg noch Vertrag bis Sommer 2028 und ist seit der vergangenen Saison auch Kapitän. Für die Mozartstädter absolvierte der Däne bisher 84 Pflichtspiele, dabei gelangen ihm je vier Tore und Assists.

Für Bidstrup wäre die Premier League jedenfalls kein komplettes Neuland. Für seinen Ex-Klub FC Brentford absolvierte er im Jahr 2021 vier Kurzeinsätze in der höchsten englischen Spielklasse.

