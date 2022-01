Bielefeld beendet Czyborra-Leihe vorzeitig – Bello kommt

via

Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld hat das Leihengagement von Abwehrspieler Lennart Czyborra nach nur etwas mehr als fünf Monaten vorzeitig beendet. Der 22-Jährige kehrt laut Angaben der Ostwestfalen zu seinem italienischen Verein CFC Genua in die Serie A zurück. Die Lücke schloss Arminia umgehend mit der Verpflichtung von George Bello (20). Der Linksverteidiger kommt von Atlanta United aus der Major League Soccer und erhält einen Vertrag bis 2026.

In Bielefeld habe man Bellos Entwicklung „schon über einen längeren Zeitraum beobachtet“, sagte Sport-Geschäftsführer Samir Arabi. Cheftrainer Frank Kramer sieht in dem Spieler „einen sehr schnellen und dynamischen Linksverteidiger mit ausgeprägtem Offensivdrang. Er ist ein guter Junge, der diese typisch US-amerikanische Euphorie mitbringt und etwas bewegen will.“

Bello wurde in Nigeria geboren, seine Familie zog schon wenig später in die USA. Dort durchlief er zuletzt die Junioren-Nationalteams und gab für Atlanta bereits im Alter von 16 Jahren sein Profi-Debüt in der MLS.

Czyborra bestritt lediglich vier Punktspiele für Bielefeld und stand dabei nur einmal in der Anfangsformation. Seinen letzten Liga-Einsatz für den DSC absolvierte der ehemalige Junioren-Nationalspieler in der zweiten Oktober-Hälfte. Kurz danach musste sich Czyborra einer Blinddarmoperation unterziehen und schaffte anschließend nicht mehr den Anschluss.

