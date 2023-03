Bielefeld entscheidet Österreicher-Duell gegen Darmstadt für sich

Arminia Bielefeld hat sich im Abstiegskampf der 2. deutschen Fußball-Bundesliga auch dank Österreicher-Toren Luft verschafft.

Der Bundesliga-Absteiger überraschte am Samstag mit einem 3:1-Heimsieg gegen Tabellenführer Darmstadt 98. Drei der vier Treffer im Spiel gingen auf das Konto von ÖFB-Legionären. Das vorentscheidende 2:1 gelang dem eingewechselten Benjamin Kanuric in der 91. Minute mit einem sehenswerten Außenrist-Schuss ins Kreuzeck.

Mathias Honsak hatte Darmstadt mit seinem sechsten Pflichtspieltor seit seinem Comeback nach der Winterpause in Führung gebracht (54.). Der starke Wiener wurde vier Minuten später ausgetauscht, Bielefeld kam durch ein Kopftor von Manuel Prietl zum Ausgleich (72.). Kanuric bescherte dem neuen Trainer Uwe Koschinat dann einen Einstand nach Maß. Dieser hatte mit Torhüter Martin Fraisl, Prietl und Christian Gebauer drei Österreicher in der Startformation aufgeboten.

Bielefeld schob sich mit dem Sieg aus der Abstiegszone, Darmstadt droht der Verlust der Tabellenführung. Der drei Punkte zurückliegende FC Heidenheim könnte noch am Samstagabend (20.30 Uhr) mit einem Sieg bei Fortuna Düsseldorf vorbeiziehen. Der zweitplatzierte Hamburger SV tritt bei nur einem Zähler Rückstand am Sonntag (13.30 Uhr) in Karlsruhe an.

(APA)/Bild: Imago