Bielefeld fordert Titelverteidiger Leverkusen im DFB-Pokal

Im deutschen Fußball-Pokal werden diese Woche die Finalisten ermittelt. Am Dienstag fordert Überraschungsteam Arminia Bielefeld daheim Titelverteidiger Bayer Leverkusen heraus.

Der Drittligist hat die nächste Sensation im Visier, nachdem er bereits die Bundesligisten Union Berlin, Freiburg und Bremen aus dem Bewerb geworfen hat. „Ich glaube zu hundert Prozent an das Wunder“, sagte Trainer Mitch Kniat. Am Mittwoch empfängt der VfB Stuttgart RB Leipzig.

Bielefeld hat heuer jene beliebte Erfolgsgeschichte eines Außenseiters geschrieben, die Pokal-Bewerbe ausmachen. Runde um Runde wurden Teams aus den obersten zwei Spielklassen eliminiert. Dem erstmaligen Finaleinzug in der Clubgeschichte der Arminia steht nun jedoch der amtierende Double-Sieger im Weg. „Wir hatten viermal keine Chance und haben sie genutzt. Das wird auch das Motto gegen Leverkusen sein“, erklärte Kniat. Seine Mannschaft wäre der erste Drittligist im Finale seit Union Berlin im Jahr 2001.

„Alles-oder-Nichts-Spiel“

Die Gäste aus Leverkusen wollen sich auf der ausverkauften Bielefelder „Alm“ nicht überraschen lassen, sondern ihre Klasse und Erfahrung ausspielen. Mit einem Selbstläufer beim unterklassigen Gegner rechnet aber keiner. „Das wird ein Kracher. Die werden alles geben und es ist für sie wahrscheinlich das Spiel des Jahres“, erwartet Bayer-Kapitän Lukas Hradecky. Sein Trainer Xabi Alonso sprach am Montag von einem „Alles-oder-Nichts-Spiel. Wir werden Vollgas geben.“ Für den Spanier steht die Arminia jedenfalls „verdient im Halbfinale“.

Der Finalgegner wird am Mittwoch in Stuttgart im Duell des dreifachen Cupsiegers VfB mit dem Pokal-Champion von 2022 und 2023 aus Leipzig ermittelt. Beide Clubs befinden sich in der Liga im Krisenmodus, bei den Sachsen gibt nach der Entlassung von Marco Rose Interimscoach Zsolt Löw sein Debüt. Der Sieg im Cup würde einen internationalen Startplatz kommende Saison garantieren. „Wir haben da eine Riesenchance“, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß.

