Bielefeld holt spätes Remis – Vierter Sieg in Folge für Hannover

Darmstadt 98 hat in der 2. deutschen Bundesliga die Rückkehr auf die Aufstiegsränge verpasst. Das Team von Trainer Torsten Lieberknecht kam gegen Arminia Bielefeld nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und bleibt somit auf Rang vier stecken. Der Hamburger SV und der 1. FC Heidenheim zogen durch Siege an den Lilien vorbei.

Braydon Manu (8.) brachte Darmstadt in Führung, ehe Robin Hack (90.+4.) spät noch der Ausgleich gelang. Der schwach gestartete Bundesliga-Absteiger blieb auch im dritten Spiel unter Neu-Coach Daniel Scherning ungeschlagen. Dennoch steckt die Arminia weiter im Tabellenkeller fest.

Vierter Sieg in Folge für Hannover

Die Aufholjagd geht weiter: Hannover 96 hat in der 2. Bundesliga den vierten Sieg in Serie gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl gewann am siebten Spieltag mit 1:0 (1:0) bei Hansa Rostock und kletterte auf Platz fünf in der Tabelle.

Maximilian Beier (41., Foulelfmeter) traf für Hannover, die Rostocker um den starken Kai Pröger belohnten sich für ihre Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte nicht mehr. Hansa wartet nun schon seit über 18 Jahren auf einen Heimsieg gegen 96 und ist Tabellenelfter.

Kaiserslautern holt Punkt

Der 1. FC Kaiserslautern hat in der 2. Bundesliga erneut auswärts gepunktet. Der Aufsteiger erspielte sich am Sonntag beim SV Sandhausen ein 0:0 und ist in der Fremde weiterhin ungeschlagen. Das Team von Trainer Dirk Schuster steht im oberen Tabellendrittel. Sandhausen, das den dritten Saisonsieg verpasste, bleibt in der unteren Hälfte.

(SID)

Bild: Imago