Bilbao zahlt wohl Millionen-Provision für 15-Jährigen

Die Jagd nach Fußballtalenten nimmt immer skurrilere Züge an, Athletic Bilbao hat laut spanischen Medienberichten für einen 15-Jährigen ganz tief in die Tasche gegriffen.

Wie erst jetzt bekannt wurde, soll der Erstligist aus dem Baskenland fünf Millionen Euro an die Familie und weitere fünf Millionen an die Berateragentur des Nachwuchsstürmers Igor Oyono gezahlt haben. Hinzu kommen zur Provision 360.000 Euro Ausbildungsentschädigung.

Oyono, mittlerweile 16, war Anfang des Jahres vom La-Liga-Rivalen FC Villarreal zum Pokalsieger in seine baskische Heimat gewechselt. Der spanische Nachwuchs-Nationalspieler wurde in Barakaldo geboren, seine Eltern stammen aus Äquatorialguinea. Es ist Klubpolitik in Bilbao, nur baskische Spieler zu verpflichten, Oyono soll für sechs Jahre unterschrieben haben. Seine Fußballkarriere startete das Talent bei Barakaldo CF, Partnerklub von Athletic.

Oyono lief im Vorjahr bei der U17-WM für Spanien auf und scheiterte mit seinem Team im Viertelfinale am späteren Titelgewinner Deutschland.

(Red.)

Bild: Imago