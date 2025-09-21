Billie Jean King Cup erneut an Italien

Titelverteidiger Italien hat den Billie Jean King Cup erneut gewonnen, zum insgesamt sechsten Mal.

Im Final-Duell mit den USA setzten sich die Italienerinnen in Shenzhen in China mit 2:0 durch und gaben dabei keinen Satz ab. Elisabetta Cocciaretto besiegte Emma Navarro 6:4,6:4, Jasmine Paolini Jessica Pegula 6:4,6:2. Die mit 18 Titeln Rekordsiegerinnen in diesem Tennis-Traditionsbewerb aus den USA haben ihren bisher letzten Gewinn dieses Bewerbs 2017 geschafft.

„Für mich war es ein unglaubliches Match“, jubelte Cocciaretto, nachdem sie im zweiten Satz 2:4 zurückgelegen war. Vier Gamegewinne in Folge brachten Italien dann aber in Front. Für Paolini war es der erste Sieg über Pegula. „Wir haben den erneuten Titelgewinn nicht unbedingt erwartet, wir sind wirklich glücklich damit“, meinte die Weltranglistenachte. Damit hält Italien weiter beide Team-Titel, sind doch die Männer um Jannik Sinner Davis-Cup-Sieger. Sie treffen beim heurigen Finalturnier in Bologna am 19. November auf Österreichs Equipe.

(APA/Reuters) / Artikelbild: Imago