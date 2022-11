Billie Jean King Cup: Schweiz holt erstmals den Titel

via

Die Tennisspielerinnen aus der Schweiz haben zum ersten Mal den Billie Jean King Cup gewonnen. Beim Finalturnier in Glasgow sorgten Jil Teichmann und Belinda Bencic gegen Australien bereits mit Siegen in den Einzeln für die Entscheidung. Im Vorjahr waren die Schweizerinnen im Finale an Russland gescheitert.

Teichmann, Weltranglisten-35., schlug Storm Sanders (237.) am Sonntag im Auftaktspiel 6:3, 4:6, 6:3. Bencic (12.) besorgte mit einem 6:2, 6:1 über Ajla Tomljanovic (33.) den 2:0-Endstand. Die Schweizerinnen standen nach 1998 und 2021 zum dritten Mal im Finale des früher Fed Cup genannten Turniers. Vor 24 Jahren hatte ein Team um Martina Hingis dramatisch 2:3 gegen Spanien verloren.

Australien scheiterte derweil beim Versuch, zum achten Mal den Frauen-Teamwettbewerb für sich zu entscheiden. Der bislang letzte Titelgewinn gelang 1974.

