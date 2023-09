Billiger als in der Landesliga: So viel kostet ein Ticket bei Aserbaidschan vs. Österreich

Das österreichische Fußball-Nationalteam hat die Tür zur UEFA EURO 2024 in Deutschland weit aufgestoßen. Nur zwei Punkte fehlen dem ÖFB-Team in der Qualifikations-Gruppe F noch auf die erfolgreiche Teilnahme an der Europameisterschaft.

Den finalen Schritt könnte die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick bereits im Oktober gehen. Nach dem Heimspiel am Freitag, 13. Oktober (20.45 Uhr) im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen Belgien folgt am Montag, 16. Oktober (18.00 Uhr MEZ) das Auswärtsspiel in Aserbaidschan. Das Hinspiel gegen die Nummer 121 der FIFA-Weltrangliste gewann Österreich in Linz 4:1.

Tickets für den Fansektor um 4 Euro

Für die Partie in Baku (Tofiq Bahramov Stadion) sind Tickets bereits verfügbar. Der Vorverkauf endet am 1. Oktober. Der Ticketpreis für den Fansektor von Österreich liegt bei 4 Euro. Das gab der ÖFB am Montag bekannt. Zum Vergleich: Eine Eintrittskarte in der untersten Leistungsklasse in Österreich kostet 6€. In der burgenländischen Landesliga kostet ein Ticket 10 Euro.

Für das Spiel am 13. Oktober in Wien gegen Belgien sind bereits über 45.000 Tickets vergriffen. Im Moment sind keine Karten mehr im öffentlichen Verkauf verfügbar, wie der ÖFB mitteilte.

Bild: GEPA