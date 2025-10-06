Bills und Eagles kassieren erste Saison-Niederlagen

Nach einem wilden Wochenende mit zwei großen Überraschungen gibt es in der National Football League (NFL) keine unbesiegte Mannschaft mehr.

Nachdem Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles im Heimspiel gegen die Denver Broncos durch ein 17:21 seine erste Niederlage kassiert hatte, erwischte es auch die Buffalo Bills: Das Team um Quarterback und MVP Josh Allen unterlag ebenfalls vor eigenem Publikum den New England Patriots durch ein Field Goal 15 Sekunden vor Schluss 20:23.

Schadlos hielten sich die Detroit Lions mit Amon-Ra St. Brown. Auch ohne einen Touchdown des deutsch-amerikanischen Wide Receivers gewann das Team aus der Motor City 37:24 bei den Cincinnati Bengals. Mit acht gefangenen Pässen und insgesamt 100 Yards Raumgewinn war St. Brown neben Quarterback Jared Goff (3 Touchdown-Pässe) dennoch der beste Offensivspieler seiner Mannschaft.

Colts und Buccaneers überraschen

Neben den Lions, den Eagles, den Bills und den San Francisco 49ers stehen überraschend zwei weitere Mannschaften bei einer Bilanz von 4:1 – die Indianapolis Colts und die Tampa Bay Buccaneers. Die Colts verstärkten mit einem deutlichen 40:3 gegen die Las Vegas Raiders (1:4) die Sorgen von Mitbesitzer Tom Brady. Quarterback Daniel Jones warf zwei Touchdown-Pässe, dreimal trug Running Back Jonathan Taylor den Ball in die Endzone.

Die Buccaneers kamen in einer wilden Schlussphase zu einem 38:35 bei den Seattle Seahawks. Kicker Chase McLaughlin verwandelte in letzter Sekunde ein Field Goal, ermöglicht hatten die Siegchance aber Lavonte David: 58 Sekunden vor Schluss fing er geistesgegenwärtig einen Passversuch von Seattles Quarterback Sam Darnold ab, der vom Helm von Davids Mitspieler Logan Hall abgeprallt war. Mit einem Touchdown-Pass zehn Sekunden zuvor hatte der erneut starke Quarterback Baker Mayfield zuvor den Ausgleich ermöglicht.

