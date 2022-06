Bilyk scheitert mit Kiel im Champions-League-Halbfinale

Der THW Kiel mit Österreichs Handball-Teamkapitän Mykola Bilyk hat beim Final-Four-Turnier der Champions League in Köln den Einzug ins Finale verpasst. Der deutsche Rekordmeister unterlag im Halbfinale Titelverteidiger FC Barcelona mit 30:34 (18:19) und trifft im Spiel um Platz drei am Sonntag (15.15 Uhr) auf Veszprem aus Ungarn. Der katalanische Rekordsieger in der Königsklasse bekommt es im Finale (18.00 Uhr) mit dem polnischen Team Kielce zu tun.

In einer ausgeglichenen erste Hälfte gelang es weder Kiel noch Barcelona, sich abzusetzen. Mit einem knappen 18:19-Rückstand ging es für Bilyk und Co., die ihre Schlüsselspieler Sander Sagosen und Hendrik Pekeler verletzungsbedingt vorgeben mussten, in die Pause. In der zweiten Hälfte baute der Favorit aus Spanien langsam aber kontinuierlich seine Führung aus: Nach 45 Minuten stand es 29:24 für Barcelona, eine Vorentscheidung war damit gefallen.

Der 25-jährige Bilyk, der beim Champions League-Gewinn der Kieler 2020 wegen einer Knieverletzung gefehlt hatte, konnte sich mit einem Treffer in die Torschützenliste eintragen. Bester Werfer der Norddeutschen war Patrick Wiencek mit sieben Toren. Bei Barcelona überragte der spanische Teamspieler Aleix Gomez mit zwölf Toren.

Zuvor hatte Kielce im ersten Semifinale Veszprem mit 37:35 (16:18) niedergerungen. Der polnische Meister lief lange einem Rückstand hinterher, drehte in der zweiten Hälfte aber die Partie.

(APA) / Bild: GEPA