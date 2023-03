via

via Sky Sport Austria

„Ich bin begeistert von meiner Mannschaft.“ Das sagte WSG-Coach Thomas Silberberger nach der späten Niederlage gegen den LASK.

Der Trainer der Tiroler lobte sein Team für eine couragierte Leistung gegen einen starken Gegner. An den Einzug in die Meistergruppe glaubt Silberberger trotz der Pleite: „Wenn wir so heroisch fighten wie heute, brauchen wir keine Angst haben.“