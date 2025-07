„Bin für ihn da“: Djokovic bietet Zverev Unterstützung an

Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic hat Alexander Zverev nach dessen Aussagen über eigene mentale Probleme und Einsamkeit seine Unterstützung angeboten.

„Ich wünsche ihm alles Gute und er soll wissen, dass ich für ihn da bin“, sagte der serbische Tennis-Star in Wimbledon. „Ich verstehe ihn. Ich verstehe genau, was er durchmacht, weil ich selbst oft dasselbe durchgemacht habe. Man fühlt sich weniger glücklich, leer, man schafft es nicht, das zu erreichen, was man will.“

Zverev hatte nach seinem Erstrundenaus beim Rasen-Klassiker berichtet, dass er sich mental in einem Loch befinde und es schwierig für ihn sei, außerhalb des Tennisplatzes Freude zu finden. Möglicherweise brauche er erstmals in seinem Leben eine Therapie. Er fühle mit Zverev, betonte Djokovic. „Mentale Gesundheit ist etwas, über das früher nicht genug gesprochen wurde, und ich gratuliere den Spielern, die den Mut haben, darüber zu sprechen.“

„Sascha und ich haben eine großartige Beziehung, ich mag ihn sehr als Mensch, wir sprechen oft über Tennis und andere Dinge im Leben“, sagte Djokovic über die Beziehung zu Zverev. „Er hat diese Saison viel gespielt, vielleicht hat er zu viele Turniere gespielt, vielleicht muss er sich ein bisschen ausruhen und neue Energie tanken. Aber er und sein Team wissen das am besten.“ Zverev hatte angekündigt, dass sich etwas in ihm ändern müsse, was nicht notwendigerweise etwas mit Tennis zu tun habe.

