„Bin guter Dinge“: Austria-Vorstand über Lizenzvergabe

Die finanziell angeschlagene Wiener Austria blickt angesichts des bevorstehenden Stadionverkaufs zuversichtlich auf die anstehende Lizenzvergabe der Fußball-Bundesliga. „Es geht um die Durchfinanzierung des gesamten kommenden Geschäftsjahres und hier bin ich sehr positiv und guter Dinge, das abermals in der ersten Instanz erlangen zu können“, sagte Austria-Finanzvorstand Harald Zagiczek am Freitag im Rathaus. „Wir sind hier guter Dinge, beide Prozesse zeitnah zu vollziehen.“

Anfang März müssen die Bundesligisten ihre Lizenzunterlagen fristgerecht abgeben, die Veilchen wollen die Spielberechtigung für die kommende Saison wie 2024 in erster Instanz erhalten. „Wir werden das der Liga gleich wie im letzten Jahr darstellen“, erklärte Zagiczek. Die Generali Arena soll zeitnah an die Stadt Wien verkauft werden, in diesem Prozess befinde man sich gerade. Derzeit werden „die Werte im Detail ermittelt“, sagte der Austria-Finanzchef über die Findung eines Verkaufspreises durch einen Sachverständigen der Stadt Wien. Bisher wurden 40 bis 45 Mio. Euro kolportiert. Danach werde die Austria eine „durchaus marktübliche, entsprechende Rendite an der Refinanzierung“ sowie eine „marktübliche Miete“ bezahlen, betonte Zagiczek.

(APA)/Beitragsbild: GEPA