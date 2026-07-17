„Bin im Schock“: Die besten Sprüche rund um die WM

Die WM lieferte bisher viel Gesprächsstoff. Hier sind die besten Sprüche bis nach den Semifinal-Spielen.

ÖFB-TEAM:

„Ich glaube, dass wir gemeinsam eine Reise antreten, die wirklich besonders ist.“ Kapitän David Alaba bei der Verabschiedung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

„Es reicht jetzt mit dem Mitleid.“ Der verletzt für die WM ausgefallene Christoph Baumgartner blickt nur noch in die Zukunft.

„Ich werde der größte Fan der Mannschaft sein.“ Der zur Unterstützung ins WM-Camp gereiste Christoph Baumgartner.

„Da ist Österreich im Moment leider Lichtjahre davon entfernt.“ Ralf Rangnick vergleicht die Qualität der WM-Stadien in Nordamerika mit jenen in seiner Wahlheimat.

„Wir brauchen einen guten Mix aus kühlem Kopf und heißem Herz.“ Ralf Rangnick vor dem Auftaktmatch gegen Jordanien.

„Was er mit uns als Mannschaft gemacht hat, ist geisteskrank.“ David Alaba über Ralf Rangnick.

„Genauso wie wir es trainiert haben, das macht er jedes Mal.“ Konrad Laimer über Romano Schmid bzw. dessen Führungstor gegen Jordanien.

„Ich glaube, die haben auch keinen Spaß, wenn sie gegen uns spielen müssen.“ Konrad Laimer vor dem Argentinien-Match.

„Steirerblut is ka Himbeersaft.“ Stefan Posch trotz eines gegen Jordanien erlittenen Kieferbruchs vor der Argentinien-Partie kämpferisch.

„Es war schon so, dass man das Gefühl hatte, es blasen einem 100 Föhne entgegen.“ Teamchef Ralf Rangnick über die Ankunft für das Argentinien-Match in Dallas, wo es knapp 20 Grad mehr als im ÖFB-Trainingscamp in Santa Barbara hatte.

„Österreich spielt gegen einen Gott und zehn Killer.“ ServusTV-Experte Jan-Age Fjörtoft vor dem Match gegen Argentinien über Messi und Co.

„Das ist kein Mensch, das ist Fake.“ ORF-Experte Roman Mählich nach Argentiniens zweitem Tor über Lionel Messi.

„Auf einem Spielfeld mit 22 Spielern sticht er heraus wie die Königin beim Schach.“ Ö3-Mann Daniel Kulovits über Lionel Messi.

„Sie haben alle ein bisschen Red Bull im Blut.“ Algerien-Coach Vladimir Petkovic über die österreichischen Spieler.

„Wir waren alle sprachlos, dass es noch die Wendung genommen hat, viel besser als mit Hollywood kann man es nicht beschreiben.“ Ralf Rangnick über die finalen Minuten beim 3:3 gegen Algerien.

„Wir haben uns mit dem Feuer gespielt und haben Öl reingegossen.“ Michael Gregoritsch über die Gesamtleistung gegen Algerien.

„Alles okay. Ich würde gegen Spanien auch mit einem Knie spielen.“ Marko Arnautovic auf die Frage, ob er am Knie angeschlagen sei.

„Alfred Hitchcock hatte mit Fußball nichts am Hut. Aber wenn der einmal so ein Drama verfasst hätte, hätte man ihn wahrscheinlich auch für völlig verrückt erklärt.“ Ralf Rangnick nach dem nervenaufreibenden 3:3 gegen Algerien.

„Gefühlt bin ich irgendwie im Schock.“ Sasa Kalajdzic über seine eher emotionslose Reaktion auf seinen Ausgleich zum 3:3 gegen Algerien.

„Und dann habe ich plötzlich, keine Ahnung, 50 Leute um mich herum gehabt, und jeder hat mir eine Watschen nach der anderen gegeben.“ Sasa Kalajdzic über die Jubelszenen nach seinem 3:3-Ausgleich gegen Algerien.

„Jetzt weiß ich, dass die Maßeinheit zwischen Fassungslosigkeit und Euphorie exakt drei Minuten beträgt.“ ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll über das dramatische Finish von Österreich gegen Algerien.

„Es trifft mich zum Schluss, dass ich meine zweite Familie ab jetzt nicht mehr am Platz sehen werde.“ Marko Arnautovic hat sein letztes Länderspiel gespielt.

„Spanien ist in Ballbesitz ein fehlerfreies Uhrwerk.“ Ralf Rangnick nach dem Ausscheiden über den Europameister.

INTERNATIONAL:

„Ich denke, sie haben ein Problem mit meinem Land.“ Der von den USA an der Einreise gehinderte Schiedsrichter Omar Artan aus Somalia.

„Es ist unglaublich und absurd.“ Ex-FIFA-Präsident Joseph Blatter über die Verweigerung der Einreise für Referee Omar Artan.

„Wir werden nicht zulassen, dass im Rahmen eines Fußballturniers zwielichtige Gestalten in die Vereinigten Staaten einreisen.“ Andrew Giuliani, Chef der WM-Taskforce des Weißen Hauses, begründet die Einreiseverweigerung für Schiedsrichter Omar Artan.

„Jetzt weiß Curacao, wie es ist.“ Die brasilianische Zeitung „O Globo“ nach dem 1:7 von Curacao gegen Deutschland in Erinnerung an das 1:7 Brasiliens im Halbfinale 2014 gegen die Deutschen.

„Norwegen wird niemals eine Weltmeisterschaft gewinnen.“ Stürmerstar Erling Haaland bremst die Erwartungen.

„Ein Desaster zum Auftakt.“ Die spanische Sporttageszeitung „Marca“ über das 0:0 des Europameisters gegen Kap Verde.

„Er ist ein absolutes Phänomen, keine Legende, weil Legenden in der Regel nicht mehr spielen.“ Ralf Rangnick über Lionel Messi nach dessen Triplepack zum Auftakt.

„Ich hatte das Glück, all meine Träume zu verwirklichen – oder sogar mehr, als ich je zu träumen gewagt hätte.“ Lionel Messi über sein Leben nach seinem Triplepack gegen Algerien.

„Willkommen zurück, ihr Experten des Pessimismus.“ Die argentinische Zeitung „Ole“ über die Skeptiker an Lionel Messis Klasse nach dessen Triplepack zum Auftakt.

„Als ich die Qualifikation geschafft hatte, wollte man eine Statue von mir aufstellen. Ich sagte daraufhin, sie sollen eine aus Holz nehmen. Die kann man leicht verbrennen. Das passiert gerade.“ Südafrikas Teamchef Hugo Broos nach dem 0:2 im Eröffnungsspiel gegen Mexiko.

„Es ergibt keinen Sinn, den größten Goalgetter des Weltfußballs auszutauschen.“ Portugal-Coach Roberto Martinez denkt nicht daran, Cristiano Ronaldo selbst bei schwacher Leistung vom Platz zu nehmen.

„So wie er den Gegner beschäftigt, beschäftigt er ab und zu auch seine eigenen Mitspieler.“ Schweiz-Trainer Murat Yakin über das verbesserungswürdige Defensivverhalten seines 20-jährigen Doppeltorschützen Johan Manzambi.

„Wir haben dieses Ass im Ärmel, das müssen wir so lange wie möglich genießen.“ Argentiniens Abwehrchef Cristian Romero über Lionel Messi.

„Ich halte es nicht für lächerlich zu sagen, dass wir den Titel holen wollen.“ US-Verteidiger Chris Richards nach zwei Siegen in zwei Spielen.

„Ich denke, er hat zu Hause auf der Couch gesessen und geschwitzt, als er meine Paraden gesehen hat.“ Curacao-Tormann Eloy Room über Tim Howard. Der ehemalige US-Goalie hält mit 16 Paraden in einem Match den WM-Rekord, Room nun mit 15 den nach regulärer Spielzeit.

„Für mich als Tormann war es fast das perfekte Spiel. Ich denke, ich verdiene jetzt eine Statue in Curacao.“ Eloy Room nach dem 0:0 gegen Ecuador.

„Jetzt habe ich das Messi-Trikot und das Neuer-Trikot. Mehr kann ich nicht erreichen.“ Eloy Room punkto Leiberltausch am Ziel seiner Träume.

„Ein schönes Defensivspiel kann großartig sein. Auch ein Zweikampf kann eine unglaublich flüssige und elegante Bewegung sein.“ Frankreichs Michael Olise sieht den Fußball auch als eine Kunst.

„Wenn man verteidigen muss, verteidigt man. Ich kann nicht Samba spielen, wenn sie Rock’n Roll spielen.“ Ghana-Coach Carlos Queiroz nach dem ermauerten 0:0 gegen England.

„Es ist verrückt, diese Spieler infrage zu stellen. Wir sind seit 33 Spielen ungeschlagen.“ Spanien-Coach Luis de la Fuente reagiert auf Kritik an seinem Team nach dem Auftakt-0:0 gegen Kap Verde.

„Im Laufe einer Karriere gibt es nicht viele Phasen, in denen alle Stücke des Puzzles im richtigen Moment zusammenpassen. Im Moment bin ich in so einer Phase.“ England-Torjäger Harry Kane nach seinen zwei Treffern beim 4:2-Auftakterfolg gegen Kroatien.

„Ich habe doch immer gesagt, der Messi ist kein Schlechter.“ Miroslav Klose, nachdem ihn Lionel Messi als WM-Rekordtorschütze abgelöst hat.

„I’m back.“ Der davor kritisierte Cristiano Ronaldo nach seinen zwei Toren beim 5:0-Sieg Portugals gegen Usbekistan.

„Wahrscheinlich gewinnen sie gegen uns. Wahrscheinlich gewinnen sie das ganze Turnier.“ Norwegens Star Erling Haaland vor dem Duell mit Frankreich, in dem er dann nur Ersatz war.

„Es tut uns leid, dass wir euch verlassen müssen. Aber ihr müsst uns nicht verlassen.“ Kanadas Nationalteam auf Social Media zu seinen Fans gewandt, da der Co-Gastgeber durch Verpassen des Gruppensiegs erstmals im Turnierverlauf außerhalb der Heimat antreten muss.

„Was ich dem uruguayischen Fußball gegeben habe, ist letztlich nichts.“ Marcelo Bielsa nach dem Vorrunden-Out mit Uruguay.

„Es wäre vermessen, wenn wir nach dem dritten großen Turnier sagen, wir gehören noch zur Weltspitze.“ Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem erneut frühen Out.

„Es ist, als würde man Schottland anschauen. Ein echter Mangel an Qualität. So schlecht.“ Ex-Manchester-United-Kapitän Roy Keane über die Vorrunden-Leistungen der Engländer.

„Wer den Adler auf der Brust trägt, hat unseren Rückhalt verdient und nicht unseren Spott.“ Bundeskanzler Friedrich Merz nach Deutschlands frühem Ausscheiden.

„Ich glaube, das wird Norwegen für immer verändern.“ Erling Haaland nach dem Einzug ins Achtelfinale.

„Der Fußball sollte fair sein, aber mit VAR sind wir zu weit gegangen.“ Kroatiens Coach Zlatko Dalic nach dem Out infolge eines umstrittenen nicht gegebenen Tors.

„Zufriedenheit kann tödlich sein.“ Spaniens Coach Luis de la Fuente fordert von seinem Team noch mehr.

„Wir wissen, was wir können und werden jedem, der auf uns trifft, Schaden zufügen.“ Paraguays Julia Enciso vor dem Achtelfinale gegen Frankreich.

„Und eine Sache noch: Carlo Ancelotti, wir kommen!“ Norwegens Coach Stale Solbakken in seiner Kabinenrede nach dem Sieg gegen die Elfenbeinküste vor dem letztlich gewonnenen Achtelfinale gegen Brasilien.

„Messi ist der Nächste. Messi ist der Nächste.“ Die Fans von Kap Verde vor dem Sechzehntelfinale gegen Argentinien.

„Die Schweizer sind wie eine geölte Maschine. Das wird nicht einfach.“ Kolumbiens Trainer Nestor Lorenzo vor dem gegen die Eidgenossen verlorenen Achtelfinale.

„Sie dachten, dass wir kommen würden, um im Smoking zu spielen, dass wir nur kommen würden, um schöne Aktionen und Eins-Zwei zu machen. Wir wissen auch, wie man schmutzigen Fußball spielt.“ Frankreichs Offensivstar Kylian Mbappe nach dem 1:0-Sieg im Achtelfinale gegen Paraguay.

„Ich habe bereits einige Höhen erlebt in diesem Turnier, das ist ein neuer Gipfel.“ Erling Haaland nach seinem Doppelpack zu Norwegens 2:1-Sieg im Achtelfinale gegen Brasilien.

„Ich wusste nicht, dass bei der FIFA-Weltmeisterschaft der 5. Juli nun der 1. April ist und dass es der Tag der Aprilscherze ist.“ Belgiens Coach Rudi Garcia auf die Nachricht, dass die Rot-Sperre von Folarin Balogun vor dem Achtelfinale gegen die USA aufgehoben wurde.

„Der schamlose Donald Trump und seine unterwürfige Marionette Gianni Infantino haben diese Weltmeisterschaft in eine Jauchegrube gezogen.“ „Daily Mail“ über den „Fall Balogun“.

„Das Spiel muss auf dem Rasen entschieden werden und nicht im Oval Office.“ Österreichs Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt in Reaktion auf den „Fall Balogun“.

„Es ist sein Ego, das das Team in Geiselhaft nimmt. Mittlerweile trägt ihn seine Ausstrahlung mehr als seine Beine.“ Ex-Schweden-Star Zlatan Ibrahimovic über Portugals Cristiano Ronaldo.

„Macht das mal rückgängig.“ Belgiens Verband unter dem Eindruck des „Falls Balogun“ in einem Posting nach dem 4:1-Sieg im Achtelfinale gegen die USA.

„Ich kann nicht mehr. Tut mir leid. Das ist zu viel. Was für eine Gruppe von Spielern.“ Argentinien-Coach Lionel Scaloni nach dem Drehen des Achtelfinales gegen Ägypten nach 0:2-Rückstand zum 3:2-Sieg.

„Ein verschossener Elfer, vergebene Chancen – aber wenn du Kylian hast, brauchst du dir keine allzu großen Sorgen zu machen.“ Frankreich-Coach Didier Deschamps lobpreist nach dem 2:0-Sieg im Viertelfinale gegen Marokko seinen Star Kylian Mbappe.

„Das ist pure Mentalität. Die kann man in Flaschen abfüllen und verkaufen.“ Coach Thomas Tuchel nach dem 2:1-Sieg nach Verlängerung seiner Engländer im Viertelfinale gegen Norwegen.

„Das sind die geilsten sechs Wochen gewesen, die ich vielleicht in meinem ganzen Leben gehabt habe. Das war völlig surreal.“ Erling Haaland nach dem Viertelfinal-Out der Norweger.

„Er denkt, über ihm ist nur noch Gott.“ Der Schweizer Strafrechtsexperte Mark Pieth und Gegner von Gianni Infantino über den FIFA-Präsidenten.

„Leid ist Teil unserer DNA.“ Coach Lionel Scaloni unter dem Eindruck von Argentiniens beschwerlichem K.o.-Weg bis ins Finale.

„Heute sind wir einer der besten Nationalmannschaften der Welt begegnet – doch ihnen stand die beste Mannschaft der Welt gegenüber.“ Spaniens Coach Luis de la Fuente nach dem 2:0-Sieg im Halbfinale gegen Frankreich.

„Sie spielen wie Achtjährige. Sie denken nicht daran, ob sie vorbeischießen oder in das Finale kommen. Sie wollen nur Fußball spielen.“ Argentiniens Teamchef Lionel Scaloni über den erneuten Last-Minute-Aufstieg seines Teams im Halbfinale gegen England.

„Im Moment bereue ich nichts.“ England-Coach Thomas Tuchel nach dem 1:2 im Halbfinale gegen Argentinien über die von ihm nach dem Führungstor dem Team verpasste passive Spielweise.