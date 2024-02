„Bin kein Zauberer“: Glasner vor Premier-League-Debüt bodenständig

Oliver Glasner hat vor seinem Debüt als Trainer von Crystal Palace allem Optimismus zum Trotz am Freitag vor überbordenden Erwartungen gewarnt.

„Ich bin kein Zauberer, ich bin nicht David Copperfield. Es ist eine neue Erfahrung. Es ist eine Herausforderung für mich und alle von uns“, erklärte der Oberösterreicher beim Pressetermin vor dem samstägigen Premier-League-Heimduell mit Burnley (ab 15.50 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Mix – auch mit dem Sky X-Traumpass live streamen).

Glasner: „Werde hart arbeiten, um erfolgreich zu sein“

„In schlechten Zeiten brauchst du Rückhalt“: Glasner setzt auf Fans

Glasner verlieh zudem seiner Hoffnung Ausdruck, dass auch alle Fans wieder mit an Bord geholt werden können. Ein Teil des Anhangs war Anfang des Monats mit Protesten gegen die Clubführung in Erscheinung getreten. „In schlechten Zeiten brauchst du Rückhalt. Ich bin sicher, dass die Fans das Team in diesem nächsten Spiel sofort unterstützen werden. Ich bin überzeugt, dass sie uns bis zum Ende der Saison unterstützen werden“, sagte der Nachfolger von Roy Hodgson.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Die „Eagles“ befinden sich als 15. der Tabelle aktuell in Nöten, die Abstiegszone ist nur fünf Zähler entfernt.

(APA).

Beitragsbild: Imago.