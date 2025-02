Bis 2027! Rapid verlängert mit Mittelfeld-Talent

Der SK Rapid verlängert mit einem Mittelfeld-Talent. Der 17-jährige Ensar Music unterschreibt in Wien Hütteldorf einen neuen Vertrag bis 2027.

Music wechselte mit sieben Jahren in den Rapid-Nachwuchs und durchlief in diesem sämtliche Teams. Der Mittelfeldspieler feierte im September 2024 sein Debüt für die zweite Mannschaft der Hütteldorfer in der ADMIRAL 2. Liga. In der laufenden Saison kam Music bereits auf drei Einsätze in Österreichs zweithöchster Spielklasse.

Rapid-Sportchef Katzer über Music-Verlängerung erfreut

„Ich freue mich sehr, dass die Vertragsverlängerung mit Ensar Music geklappt hat. Seine Führungsspielerqualitäten unterstreicht er nicht nur in unserer U18, sondern auch im Nachwuchsnationalteam. Ich wünsche ihm weiterhin viel Erfolg in Grün und Weiß“, sagt Rapid-Geschäftsführer Sport Markus Katzer zur Verlängerung.

Ensar Music selbst sagt über seine Vertragsverlängerung: „Mit der Verlängerung meines Vertrages geht für mich ein Stück weit ein Traum in Erfüllung. Seit ich sieben Jahre alt bin, spiele ich für Grün-Weiß und freue mich sehr, dass diese Geschichte nun ein weiteres Kapitel bekommt. Als nächstes möchte ich mich nachhaltig in der ADMIRAL 2. Liga etablieren.“

(SK Rapid) / Bild: GEPA