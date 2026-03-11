Bis 2028: Ex-ÖFB-Spielerin Feiersinger verlängert beim FC

Die ehemalige österreichische Fußball-Nationalspielerin Laura Feiersinger hat ihren auslaufenden Vertrag beim 1. FC Köln verlängert. Wie der Bundesligist am Mittwoch bekannt gab, ist die 32 Jahre alte Vizekapitänin nun bis zum 30. Juni 2028 gebunden.

„Laura Feiersinger ist eine charakterstarke Führungsspielerin, bringt viel Erfahrung mit und ist ein Vorbild an Professionalität“, sagte Nicole Bender-Rummler, FC-Bereichsleiterin Frauenfußball, über die Mittelfeldspielerin, die 2024 von der AS Rom nach Köln gewechselt war: „Sie ist eine Taktgeberin auf dem Platz, und wir freuen uns, auch in Zukunft gemeinsam mit ihr unsere ambitionierten Ziele voranzutreiben.“

Insgesamt hat die frühere Frankfurterin und Münchnerin bereits 254 Einsätze in der Bundesliga absolviert. „Wir entwickeln uns als Mannschaft, wir haben ein tolles Trainer-Team und ambitionierte Ziele“, sagte Feiersinger zu ihrer Verlängerung: „Das passt zu mir, gepaart damit, dass sich die Verbindung zu Köln und dem FC echt und authentisch anfühlt.“

