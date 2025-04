Bis 2028: Formel 1 verlängert mit Traditionsstrecke

Der stimmungsvolle Grand Prix von Mexiko bleibt für weitere drei Jahre der Formel 1 erhalten. Der neue Vertrag läuft bis 2028. Der ursprüngliche Kontrakt mit der Strecke in Mexiko-Stadt wäre in 2026 ausgelaufen.

Seit der Rückkehr in die Formel 1 im Jahr 2015 hat sich der Grand Prix von Mexiko mit seinen leidenschaftlichen Fans und seiner elektrisierenden Atmosphäre als eines der Highlights des Jahres etabliert.

Jedes Jahr ist das Rennen ausverkauft – und im Jahr 2024 haben 405.000 Menschen die Feierlichkeiten im Autodromo Hermanos Rodriguez genossen. Rekord für den Großen Preis von Mexiko!

„Wir freuen uns sehr, bekanntgeben zu können, dass der Große Preis von Mexiko auch in der Saison 2028 Teil unseres Kalenders sein wird. Die Formel 1 steht für Energie, Leidenschaft und Emotionen, und jedes Jahr die einzigartige Atmosphäre, die unsere Fans in Mexiko-Stadt schaffen, ist eine der unglaublichsten und energiegeladensten Erlebnisse unserer Meisterschaft“, wird Stefano Domenicali, Präsident und CEO der Formel 1, in der offiziellen Pressemitteilung zitiert und weiter: „Ich möchte mich bei Präsidentin Claudia Sheinbaum für ihr großes Engagement für die Formel 1 bedanken. (…) Ich möchte mich auch bei den lokalen Akteuren und Unternehmen bedanken, die unsere Vision teilen und die diese Veranstaltung so besonders machen. Wir freuen uns darauf, diese außergewöhnliche Zusammenarbeit gemeinsam fortzusetzen.“

Bild: Imago