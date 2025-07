Bis 2030: MotoGP fährt weiterhin in Japan

Die MotoGP fährt auch in den kommenden Jahren in Japan. Wie die Motorrad-Königsklasse am Mittwoch bekannt gab, wurde der auslaufende Vertrag mit dem Veranstalter in Motegi bis 2030 verlängert. 1999 hatte die MotoGP ihr Debüt auf der Strecke gefeiert, seit 2004 ist sie fester Bestandteil des Rennkalenders.

„Japan ist wichtig für die MotoGP. Motegi bietet immer eine fantastische Show und ist ein Referenzpunkt im Kalender für seine Veranstaltungsorganisation“, sagte Carmelo Ezpeleta, CEO des MotoGP-Rechteinhabers Dorna Sports: „Die japanischen MotoGP-Fans sind unglaublich kenntnisreich und wir sind sehr glücklich, dass wir mit ihnen bis 2030 Rennen sehen werden.“

In diesem Jahr findet der Grand Prix von Japan vom 26. bis 28. September statt.

MotoGP 2025 bei Sky Sport

Mit allen Trainings und Qualifyings sowie allen Tissot Sprints und Grand-Prix-Rennen der MotoGP, Moto2, Moto3 sowie allen Qualifyings und Rennen der FIM MotoE(TM) World Championship berichtet Sky Sport 2025 (mit Sky X streamen) über 400 Stunden live aus den aufregendsten Motorrad-Rennserien der Welt. Insgesamt wird Sky Sport 2025 alle 22 Grand-Prix-Wochenenenden live übertragen.

(SID) / Foto: IMAGO