Bis Saisonende: Tottenham Hotspur präsentiert neuen Trainer

Tottenham Hotspur ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den entlassenen Teammanager Thomas Frank fündig geworden.

Der Kroate Igor Tudor wird den Klub von ÖFB-Teamspieler Kevin Danso bis zum Saisonende interimsweise übernehmen. Das gaben die Spurs am Samstag bekannt.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

„Es ist mir eine Ehre, in diesem wichtigen Moment zu diesem Verein zu stoßen“, sagte Tudor, der zuletzt in Italien bei Lazio Rom und Juventus Turin tätig war: „Ich bin mir der Verantwortung bewusst, die mir übertragen wurde.“

Die Spurs laufen in der Liga ihren Ansprüchen hinterher und waren zuletzt auf Platz 16 abgestürzt. Die Folge war die Trennung von Frank, der Däne war erst im Sommer als Nachfolger von Ange Postecoglou verpflichtet worden.

Der 47-jährige Tudor solle nun „die Leistungen verbessern“ und die Mannschaft „in der Premier League nach oben bringen“, hieß es in der Mitteilung des Klubs. Er solle dem Team „in dieser entscheidenden Phase der Saison Organisation, Intensität und Kampfgeist verleihen“.

(SID)/Bild: Imago