Bis zu 30 Millionen! Brighton schnappt sich Top-Talent Yohanna

Brighton & Hove Albion sichert sich ein Top-Talent. Der Premier-League-Klub hat am Samstag die Verpflichtung von Zadok Yohanna offiziell bekannt gegeben.

Nach exklusiven Sky Sport Informationen überweisen die „Seagulls“ bis zu 30 Millionen Euro – 28 Millionen Euro fixe Ablöse plus zwei Millionen Euro Boni – nach Stockholm an den schwedischen Erstligisten AIK.

Der 18-jährige Flügelspieler unterschreibt in England einen Vertrag bis 2031. Trotz zahlreicher Top-Angebote, unter anderem war mit RB Leipzig, Bayer 04 Leverkusen und Borussia Dortmund ein Bundesliga-Trio dran, entschied sich der junge Nigerianer für Brighton.

(skysport.de) / Foto: Brighton/Jeff Mood