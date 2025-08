Bis zu 90 Millionen Euro! PL-Klub erhöht Angebot für Sesko

Nach exklusiven Sky-Informationen hat Newcastle United sein Angebot für Benjamin Sesko erhöht.

Die neue Offerte beläuft sich auf ein Gesamtpaket in Höhe von 90 Millionen Euro – 80 Millionen Euro an fester Ablöse plus zehn Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen. Das erste Angebot lag bei 75 Millionen Euro fix plus fünf Millionen Euro Boni.

Nach wie vor ist auch Manchester United im Rennen, hat aber noch kein Angebot an RB Leipzig abgegeben. Noch hat Sesko keine Entscheidung getroffen. Der Dienstag könnte ausschlaggebend werden.

(sport.sky.de/Florian Plettenberg)/Bild: Imago