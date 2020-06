Bisher 26 NHL-Spieler positiv auf Coronavirus getestet

26 Spieler der National Hockey League (NHL) sind bisher positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Das gab die nordamerikanische Eishockey-Liga am Montag bekannt. Darunter befinden sich 15 Profis, die an den seit 8. Juni unter besonderen Hygienemaßnahmen und Restriktionen erlaubten freiwilligen Einheiten in den Trainingshallen teilgenommen haben. Alle positiv getesteten Spieler befinden sich in Quarantäne. Die Liga hat mehr als 1.450 Tests auf Covid-19 durchgeführt.

Die NHL will mit dem Play-off mit 24 Mannschaften die im März abgebrochene Saison fortsetzen. Ein Zeitpunkt wurde noch nicht festgelegt. Mit Michael Grabner (Arizona Coyotes) und Michael Raffl (Philadelphia Flyers) spielen derzeit zwei Österreicher in der besten Eishockey-Liga der Welt.

(APA)

Beitragsbild: Imago