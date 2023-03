„Bisschen weiter weg als kleiner Verein“: Oswald hadert mit verpasster Meistergruppe

Die WSG Tirol muss sich mit einer Zukunft in der Qualifikationsgruppe abfinden. Ein Fehler der WSG-Defensive beim ersten Gegentor machte nicht nur Goalie Ferdinand Oswald bei der 0:2-Niederlage gegen Sturm Graz zu schaffen.

„Wenn wir das 1:0 machen, können wir das Spiel gewinnen. Wir sind halt dann doch bisschen weiter weg als kleiner Verein“, war der Tiroler Schlussmann nach dem Verpassen der Top sechs enttäuscht. Auch beim Gegentreffer agierte die Verteidigung nicht konzentriert genug: „Da müssen wir den Ball einfach klären. Das sind die Kleinigkeiten, die uns die letzten Wochen begleiten.“

In den kommenden Wochen will die WSG nun schnell den Ligaverbleib fixieren und einen Aufwärtstrend starten: „Wir wollen nächstes Jahr wieder Bundesliga spielen und das so schnell wie möglich hinter uns bringen. Wenn wir die Leistung so bringen, dann werden wir schnell den Klassenerhalt sichern.“

