Bitter: Laimer fällt bis Jahresende aus!

Hiobsbotschaft für Konrad Laimer! Der ÖFB-Mittelfeldspieler wurde nach seinem Syndesmosebandriss kurzfristig operiert und fällt bis Jahresende aus!

Damit ist klar: Der 25-Jährige wird in diesem Jahr nicht mehr für RB auflaufen. Zunächst sollte die Verletzung konservativ behandelt werden. So wäre der ÖFB-Legionär „lediglich“ für sechs Wochen ausgefallen, wie Sky zuvor berichtete. Nach weiterer Betrachtung der Bilder riet die medizinische Abteilung der Sachsen aber zu einer Operation. Schließlich lag eine Ruptur des Syndesmosebandes vor.

Laimer wurde bereits am heutigen Montag erfolgreich operiert. RB-Coach Marco Rose muss in den kommenden sechs englischen Wochen in Folge auf einen seiner besten Spieler verzichten. Pressingmonster Laimer wäre so wichtig für den von Rose geforderten Umschaltfußball. Auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, der Laimer als den „besten Umschaltspieler der Welt“ bezeichnet, muss in den beiden wichtigen Nations League-Spielen gegen Frankreich und Kroatien ohne den Mittelfeldspieler auskommen.

(Red./sport.sky.de//Hinze)/Bild: Imago