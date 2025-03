Bitter! ÖFB-Duo verpasst Playoff-Rückspiel in Serbien

Sowohl Christoph Baumgartner als auch Alexander Prass fallen für das Rückspiel des Nations-League-Playoffs am Sonntag im Stadion Rajko Mitic gegen Serbien aus!

Das bestätigt der österreichische Fußballverband am Freitagnachmittag via X. Baumgartner hat beim Hinspiel-Remis am Donnerstag in Wien eine leichte Gehirnerschütterung erlitten.

Baumgartner war im Ernst Happel Stadion wenige Minuten nach der Pause nach einem Zusammenstoß mit dem Kopf auf den Boden geknallt und kurz mit geschlossenen Augen liegengeblieben. Danach spielte der 25-Jährige noch fast 20 Minuten weiter, ehe er durch Muhammed Cham ersetzt wurde. Ein Comeback im Rückspiel galt von Beginn an als unwahrscheinlich, zumal vom Weltverband FIFA ein strenges Protokoll zur Rückkehr von Spielern nach Kopfverletzungen und möglichen Gehirnerschütterungen existiert.

Der zuvor bereits angeschlagene Prass wird für die Begegnung am Sonntag nicht rechtzeitig fit. Beide reisen vom Team ab.

