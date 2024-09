Bittere Heimpleite: Enttäuschung für Philadelphia Eagles

Nach ihrem gelungenen Saisonstart in Brasilien sind die Philadelphia Eagles auf eigenem Rasen böse ausgerutscht. Das NFL-Team um Footballstar Jalen Hurts unterlag den Atlanta Falcons im Monday-Night-Game auf bittere Weise mit 21:22.

Philadelphia, das die Green Bay Packers bei der Brasilien-Premiere der US-Profiliga am ersten Spieltag in Sao Paulo bezwungen hatte (34:29), führte keine zwei Minuten vor Schluss 21:15 – dann übernahm Kirk Cousins. Der Falcons-Quarterback überbrückte in 65 Sekunden 70 Yards und warf einen Touchdown-Pass auf Drake London. Für den Sieg sorgte schließlich Kicker Koo Younghoe durch den Extrapunkt.

Der Südkoreaner musste bei seinem Schuss im Lincoln Financial Field 48 Yards überwinden, weil die Falcons wegen des etwas zu überschwänglichen Jubels von London eine Strafe für Unsportlichkeit erhalten hatten. 15 Yards mehr galt es zu bewältigen, Koo schaffte es. Die Eagles bekamen zwar noch einmal den Ball, leisteten sich aber eine Interception.

Routinier Cousins (36) gelang damit die Wiedergutmachung für sein verpatztes Debüt im neuen Trikot gegen die Pittsburgh Steelers eine Woche zuvor (10:18). „Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich präzise genug war, also muss ich besser werden“, sagte Cousins: „Aber dieser letzte Drive kann uns hoffentlich einen Schub geben.“

Der ehemalige Quarterback der Minnesota Vikings hatte im März einen Vierjahresvertrag über 180 Millionen Dollar in Atlanta erhalten.

(SID)/Bild: Imago