Bittere Nachricht! Dortmund gibt Diagnose bei Adeyemi bekannt

Bittere Nachricht für Borussia Dortmund! Der BVB muss – wie von Sky vor der Partie in Augsburg exklusiv berichtet – vorerst auf Offensivspieler Karim Adeyemi verzichten.

In der offiziellen Pressemitteilung des BVB heißt es: „Adeyemi hat sich im Champions-League-Spiel gegen Paris St. Germain einen Teilriss der Syndesmose zugezogen und musste verletzt ausgewechselt werden. Er hat bereits das Bundesliga-Spiel in Augsburg am vergangenen Samstag verletzungsbedingt verpasst und wird dem BVB mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen.“

Damit fällt der 21-Jährige auch im letzten Spiel des Jahres vom BVB gegen den 1. FSV Mainz 05 am Dienstagabend (ab 20:30 live auf Sky Sport Bundesliga 2 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass) aus.

