Bitterer Ausfall: Struber bestätigt Gazibegovic-Verletzung

Köln-Trainer Gerhard Struber hat die Verletzung seines Spielers Jusuf Gazibegovic bestätigt. Struber gab am Mittwoch am Rande des FC-Trainings bekannt, dass Gazibegovic beim Spiel gegen Darmstadt 98 am vergangenen Samstag (2:1) einen Riss der Syndesmose erlitten hat.

„Er wird uns längere Zeit nicht zur Verfügung stehen. Wir reden von einer Verletzung, die nicht operiert werden muss. Das ist ein riesiger Vorteil. Die Zeit wird somit um einiges kürzer sein. Gleichzeitig braucht es zum Ausheilen“, sagte Struber. Das Saison-Aus des Flügelspielers wollte er noch nicht unterschreiben. Der 25-Jährige war erst im Winter von Sturm Graz aus der ADMIRAL Bundesliga zu den Geißböcken gekommen.

Gazibegovic wurde am vergangenen Samstag im Mittelfeld vom Darmstädter Fraser Hornby mit offener Sohle gefoult, der anschließend mit Gelb-Roter Karte den Platz verlassen musste. „Es ist irrsinnig schade für uns, dass es zu einem Ausfall kommt nach so einer unsauberen Aktion“, resümierte Struber.

