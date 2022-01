via

via Sky Sport Austria

Co-Gastgeber Ungarn ist bei der Handball-Europameisterschaft überraschend schon in der Vorrunde des gemeinsam mit der Slowakei ausgetragenen Turniers ausgeschieden.

Vier Tage nach der Auftaktniederlage gegen die Niederlande unterlagen die Ungarn in Budapest am Dienstag Island mit 30:31 und verabschiedeten sich mit nur einem knappen Erfolg über Portugal von der EM. Island stieg in die Hauptrunde auf, im Abendspiel kämpften Portugal und die Niederlande um das zweite Ticket.

(APA)/Bild: Imago