Bjelica hat mit Salzburg noch eine Rechnung offen

Wenn am Mittwoch Dinamo Zagreb in der Champions League bei Salzburg gastiert, wird ein alter Bekannter bei den Kroaten an der Seitenlinie stehen. Nenad Bjelica verbrachte zehn Jahre seiner Spieler- und Trainerkarriere in Österreich, auf einen Sieg gegen Salzburg wartet er noch. Der 53-Jährige, dessen Familie in Klagenfurt wohnt, ist viel herumgekommen. In der vergangenen Saison machte er sich mit einer Watschen gegen Bayerns Leroy Sane zum „Problemfall“.

Bjelica fühlte sich im Jänner beim Heimspiel gegen die Bayern von Sane provoziert, griff dem Stürmer an der Seitenlinie aggressiv ins Gesicht. Vom DFB-Sportgericht wurde er dafür für drei Spiele gesperrt, bei Union über eine Trennung diskutiert. Bjelica durfte aber bleiben, schaffte mit dem Team von Christopher Trimmel den Klassenerhalt. Für eine Verlängerung des „Feuerwehrmanns“, der im November 2023 Urs Fischer beerbt hatte, reichte das nicht.

Vom FC Kärnten bis zur Wiener Austria

Im Sommer dockte er – zum zweiten Mal nach 2018 bis 2020 – bei Dinamo an, es ist bereits die elfte Trainerstation des Manns aus Osijek. Auf den Geschmack kam Bjelica in Österreich. Das in Spanien (u.a. Betis Sevilla, Albacete) und beim 1. FC Kaiserslautern erworbene Wissen brachte der Mittelfeldstratege vorerst noch als Aktiver für je zwei Saisonen bei der Admira und dem FC Kärnten ein. Am Wörthersee startete er dann auch ins Trainerleben und gelangte über Austria Lustenau schließlich zum WAC, wo die Karriere richtig Fahrt aufnahm.

Mit den Wolfsbergern stieg Bjelica von der Regional- in die Bundesliga auf und wurde 2013 mit dem Job bei der Wiener Austria belohnt. Die Veilchen führte er in die Champions League, musste nach einer Ergebnisflaute im Frühjahr 2014 aber gehen. Bjelica suchte anschließend sein Heil beim italienischen Zweitligisten Spezia. Auch dieses Engagement endete vorzeitig, ebenso wie das folgende bei Lech Posen in Polen.

Erfolgreiche erste Amtszeit bei Dinamo Zagreb

Recht erfolgreich war hingegen sein erster Auftritt bei Dinamo. Der ging nach eineinhalb Saisonen zwar ebenfalls vor Vertragsablauf zu Ende, war aber clubinternen Turbulenzen und nicht ausbleibenden Ergebnissen geschuldet. Zwei Meistertitel und das Europa-League-Achtelfinale stehen auf Bjelicas Habenseite. Kein Wunder, dass Dinamo Ende September nach drei Niederlagen en suite – darunter das 2:9 gegen Bayern München – gerne wieder zugriff. Rene Poms, seit WAC-Tagen stets an Bjelicas Seite, ist inzwischen nicht mehr dabei. Der Steirer versucht sich nun als Chefcoach in Griechenlands zweiter Liga.

„Ich bin sicher, dass ich noch einmal in die Bundesliga komme“

In der kroatischen Heimat fühlt sich Bjelica geschätzt, in der deutschen Bundesliga spürte er den Respekt offenbar nicht. Er ist überzeugt, dass er unter Wert verkauft wurde. „Auf jeden Fall. Vom ersten Tag an“, meinte er unlängst bei sport1 unter Verweis auf über 600 Spiele als Trainer oder vier CL-Teilnahmen mit Dinamo (2-mal), der Austria und Union. Versuchen würde er es aber jederzeit wieder. Und er glaubt an die Chance. „Ich bin sicher, dass ich noch einmal in die Bundesliga komme.“

Manchen gilt Bjelica, dessen Sohn und Mentalcoach Luka ebenfalls im Dinamo-Betreuerstab aufscheint, aber als zu wenig modern. „Ich respektiere die neue Trainergeneration, aus meiner Sicht analysiert sie nur zu viel“, sagte er der Sportbild. Von zu vielen Video-Analysen hält er nichts. „Man sollte es damit nicht übertreiben, die Spieler nicht permanent mit zu vielen Informationen überfrachten.“

Bjelica bei „Talk & Tore“ über das Duell gegen Salzburg:

Keine große Analyse ist jedenfalls nötig, um Bjelicas Bilanz gegen Salzburg zu errechnen. In sieben Spielen mit dem WAC und der Austria gingen seine Teams sechsmal als Verlierer vom Platz, einmal holte er mit den Kärntnern ein 1:1.

