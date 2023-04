Bjelica übernimmt Trainerposten bei türkischem Meister

Neuer Job für Ex-Bundesliga-Coach Nenad Bjelica: Der ehemalige Austria- und WAC-Trainer wird neuer Chefcoach des amtierenden türkischen Meisters Trabzonspor.

Bjelica, der die Austria 2013 in die Champions League führte, erhält in Trabzon einen Vertrag bis Sommer 2025 und soll die siebtplatzierten noch in den Europacup befördern. In der Conference League scheiterte man in der Zwischenrunde am FC Basel, in der EL-Gruppenphase gelangen zuvor aber Erfolge gegen Monaco und Roter Stern Belgrad.

ECL-Rückblick: Trabzonspor würdigt Erdbeben-Helfer mit Gänsehaut-Choreo

Durch den Wechsel in die Türkei betritt Bjelica abermals Neuland. Nach 59 Bundesligaspielen an der Seitenlinie coachte er in Italien bei Spezia Calcio, in Polen bei Lech Posen sowie in Kroatien bei Dinamo Zagreb und HNK Osijek.

Beim siebenfachen Meister der Türkei trifft er nun auf Ex-Austrianer Jens Stryger Larsen, auch Ex-Napoli-Kapitän Marek Hamsik und der einstige Barca-Verteidiger Marc Bartra stehen in Trabzon unter Vertrag.

