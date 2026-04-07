BJK-Cup: ÖTV-Damen besiegen Zypern
Österreichs B-Team hat beim Turnier der Europa/Afrika-Zone II des Billie Jean King Cups in Banja Luka den ersten Erfolg gefeiert.
Die stark ersatzgeschwächte ÖTV-Auswahl besiegte am Dienstag Zypern 2:1. Nach einer Dreisatzniederlage von Mavie Österreicher sorgten Ekaterina Perelygina mit einem 6:2,6:3 gegen Olga Danilova und Claudia Gasparovic/Perelygina mit einem 6:3,6:2 im Doppel für den Erfolg.
Die Österreicherinnen, die am Vortag Finnland 0:3 unterlegen waren, treffen am Mittwoch auf Griechenland. ÖTV-Kapitänin Marion Maruska hatte aufgrund des gleichzeitig stattfindenden WTA-Turniers in Linz mit Julia Grabher, Anastasia Potapova, Lilli Tagger und Sinja Kraus die vier besten heimischen Spielerinnen nicht zur Verfügung.
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(APA)/Bild: GEPA