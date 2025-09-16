BJK-Cup: Titelverteidiger Italien wieder im Halbfinale

Titelverteidiger Italien ist wie erwartet ins Halbfinale des Billie Jean King Cup der Tennis-Frauen eingezogen.

Die Italienerinnen bezwangen Gastgeber China zum Turnier-Auftakt in Shenzhen mit 2:0. Nach einem 4:6,7:5,7:5 von Elisabetta Cocciaretto (WTA-91.) gegen Yuan Yue (102) holte die Weltranglisten-Achte Jasmine Paolini ebenfalls in drei Sätzen beim 4:6,7:6(4),6:4 gegen Wang Xinyu (34) den entscheidenden Punkt. Beide Matches dauerten fast drei Stunden.

Im Halbfinale des Turniers der besten acht Tennis-Nationen treffen die Italienerinnen auf den Gewinner der Mittwoch-Begegnung Spanien gegen Ukraine.

