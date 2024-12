Black Wings feiern Heimsieg über Bozen

Die Black Wings haben sich in der ICE Hockey League mit einem Sieg über Bozen auf Platz drei gesetzt. 5:2 gewannen die formstarken Linzer am Freitagabend gegen die davor ebenfalls überzeugenden Südtiroler und ließen damit die Graz99ers hinter sich. Die Steirer unterlagen in einem weiteren Vergleich unter den ersten vier Teams der Liga daheim Spitzenreiter Fehervar deutlich mit 2:6.

Der KAC reiste mit einem 2:0 gegen die am Tabellenende liegenden Pioneers Vorarlberg aus Feldkirch ab, der VSV entschied den Vergleich mit Olimpija Ljubljana dank eines starken Schlussdrittels mit 6:5 für sich. Der HC Innsbruck unterlag daheim Pustertal mit 1:5, die Vienna Capitals siegten bei Asiago mit 3:2.

Für die Black Wings traf Logan Roe vor fast 4.000 Zuschauern in der 8. Minute zur Führung, der US-Amerikaner leistete auch beim 2:0 von Christoph Tialler die Vorarbeit und schaffte mit dem 5:1 (37.) in Überzahl eine Vorentscheidung. Brian Lebler kam bei den Linzern auf ein Tor und zwei Assists. Die Black Wings setzten ihren Lauf damit fort, in den vergangenen elf Spielen feierten sie zehn Siege. Für den HCB war es die erste Niederlage nach zuvor sechs Erfolgen en suite.

Ungarn weiter auswärtsstark

Die 99ers verbuchten gegen Fehervar fast doppelt so viele Schüsse aufs gegnerische Tor (38:20), der Sieg ging dennoch deutlich an die Ungarn. Für die Grazer traf lediglich Paul Huber im Powerplay zum 1:1 (7.) bzw. verkürzte der Nationalspieler im zweiten Drittel zum zwischenzeitlichen 2:5 (27.). Überragend bei Fehervar war der Kanadier Tim Campbell mit einem Tor und vier Assists. Die Ungarn sind auswärts nun bereits neun Spiele ungeschlagen.

Beim KAC verbuchte Goalie Sebastian Dahm bei 14 gehaltenen Schüssen ein „shut-out“. Die Führung durch Tobias Sablattnig (30.) verwalteten die Klagenfurter bis zum Schluss, Jan Mursak traf noch ins leere Tor. Der KAC hat als Sechster nun sieben Zähler Vorsprung auf den ersten Verfolger Villach. Der VSV und Ljubljana lieferten einander einen Schlagabtausch, in dem Kevin Hancock mit seinen Treffern zum 4:5 und 6:5 zum Matchwinner wurde. Maximilian Rebernig traf ebenfalls zweimal für die Adler, bei beiden Toren war Hancock ein Assistgeber.

Die Capitals siegten in Asiago dank eines Treffers von Joseph Cramarossa in der 58. Minute. Die Italiener glichen noch einmal vermeintlich aus, das Tor zählte aufgrund einer Behinderung von Goalie Peyton Jones nicht. Die Innsbrucker glichen durch Ryan Valentini lediglich zum 1:1 aus. Die „Haie“ kassierten nach den Spielen gegen die Capitals (0:10) und Fehervar (1:7) damit die dritte empfindliche Niederlage. Pustertal schrieb nach acht sieglosen Spielen wieder einmal voll an.

