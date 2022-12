Black Wings gelingt Auswärtserfolg gegen Asiago

via

via Sky Sport Austria

Die Black Wings aus Linz haben am Samstagabend in der 29. Runde der ICE Hockey League bei Asiago einen 4:2-(0:0,2:0,2:2)-Erfolg gefeiert. Die favorisierten Oberösterreicher sicherten damit Platz fünf in der Tabelle ab. Die Italiener bleiben hingegen Zwölfte und damit Vorletzte.

Die Black Wings taten sich in einer ausgeglichenen Partie lange Zeit schwer. Nach einem torlosen ersten Drittel brachten Graham Knott in Unterzahl (29.) und Martin Schumnig (32.) die Gäste aus Linz binnen drei Minuten mit 2:0 in Führung. Doch Asiago schlug im Schlussdrittel zurück und glich durch Anthony Salinitri (41.) und Giordano Finoro (50.) aus. Doch die Linzer konterten, Knott mit seinem zweiten Treffer (54.) und Stefan Gaffal (59.) stellten den zweiten Saisonsieg gegen die Italiener sicher.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.