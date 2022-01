Die zuletzt von mehreren Corona-Fällen ausgebremsten Black Wings Linz haben den slowakischen Verteidiger Martin Stajnoch verpflichtet.

Der 31-Jährige mit 92 Spielen Österreich-Erfahrung für Salzburg wechselt von Slovan Bratislava nach Oberösterreich. Wie das Tabellenschlusslicht aus Linz weiters bekanntgab, ist die Durchführung seiner nächsten Spiele in der ICE Hockey League am Freitag in Znojmo und am Samstag daheim gegen Innsbruck noch offen.

(APA).

Beitragsbild: GEPA