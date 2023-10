Black Wings holen Auswärtssieg bei Ljubljana

Die Black Wings haben sich nach der Zwangspause am Wochenende siegreich in der ICE Hockey League zurückgemeldet. In einem vorgezogenen Spiel der 30. Runde setzten sich die Linzer am Mittwoch bei Olimpija Ljubljana mit 2:0 (1:0,0:0,1:0) durch. Brian Lebler schoss die Black Wings in der 5. Minute voran, die Entscheidung durch Sean Collins fiel erst 29 Sekunden vor der Schlusssirene im Powerplay. Goalie Thomas Höneckl durfte sich über das erste „Shutout“ dieser Saison freuen.

Die Partie gegen die Graz99ers war nach einer Erkrankungswelle im Lager der Steirer ausgefallen und wurde inzwischen mit 5:0 für die Oberösterreicher beglaubigt.

(APA) / Bild: GEPA