Black Wings kassieren nächste Niederlage

Nach mehr als zwei Monaten trafen die Steinbach Black Wings 1992 wieder auf die iClinic Bratislava Capitals. In den ersten beiden Duellen setzten sich jeweils die Liga-Newcomer aus der Slowakei durch. Diesmal gingen die Gäste bereits nach 55 Sekunden durch Michel Miklik in Führung, doch Will Pelletier glich kurz darauf aus. Durch einen Treffer des Ex-Linzers Matt Finn gingen die Capitals aber doch noch mit einem Vorsprung in die erste Pause. Zur Hälfte des Spiels gelang Dragan Umicevic der Ausgleich, ein Lapsansky-Treffer brachte das Momentum aber wieder auf die Seite der Slowaken. In der 42. Minute hämmerte Maxime Fortier einen Schuss unter die Latte zum 2:4. Der vierte Saisontreffer von Andrew Kozek in der 56. Minute war zu wenig für die Hausherren, die sich zum vierten Mal in Folge geschlagen geben mussten. Bratislava fand nach zuletzt drei Pleiten hingegen wieder auf die Siegerstraße.

SO, 03.01.2021, STEINBACH BLACK WINGS 1992 – ICLINIC BRATISLAVA CAPITALS 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)

Referees: BERNEKER, RUETZ, Nothegger, Tschrepitsch

Tore Linz: Pelletier (4.), Umicevic (30.), Kozek (56./PP)

Tore Bratislava: Miklik (1.), Finn (18.), Lapsansky (37.), Fortier (42.)

Beitragsbild: GEPA