Die Black Wings Linz gehen mit einem finnischen Torhüter in die nächste Saison der ICE-Eishockeyliga.

Die Oberösterreicher gaben am Montag die Verpflichtung von Jussi Rynnäs bekannt. Der 33-jährige Hüne (1,96 m) kommt mit viel internationaler Erfahrung in der NHL (5 Spiele), der nordamerikanischen AHL (122), der höchsten finnischen Liga (186 Spiele), in Schweden, Russland und Deutschland nach Linz.

