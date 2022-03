Blamage gegen Nordmazedonien! Europameister Italien verpasst erneut die WM

Italien ist nach einer Blamage gegen Nordmazedonien historisch gescheitert und hat nach 2018 zum zweiten mal in Folge die WM verpasst. Der Europameister unterlag Nordmazedonien sensationell mit 0:1 (0:0), Aleksandar Trajkovski (90.+2) traf in der Nachspielzeit für die Gäste. Damit verpasst Italien erstmals in seiner Geschichte zweimal in Folge eine WM.

Superstar Cristiano Ronaldo darf mit Portugal hingegen weiter auf die Teilnahme an der Fußball-WM 2022 hoffen. Die Portugiesen gewannen am Donnerstag das Play-off-Spiel gegen die Türkei um Nationaltrainer Stefan Kuntz mit 3:1 (2:0), am kommenden Dienstag geht es nun aber nicht wie erwartet gegen die Italiener, sondern gegen Nordmazedonien.

In Porto trafen Otavio (15.), Diogo Jota (42.) und Matheus Nunes (90.+4) für die Gastgeber, Altstar Burak Yilmaz (65.) verkürzte noch – verschoss dann aber in der 85. Minute einen Foulelfmeter. Für Deutschlands früheren U21-Coach Kuntz war es im fünften Spiel die erste Niederlage mit den Türken, deren Traum von der ersten WM-Teilnahme seit 2002 platzte damit.

Schweden nach Verlängerung weiter

Schweden besiegte Tschechien nach einem Tor des Ex-Mainzers Robin Quaison (110.) mit 1:0 (0:0) nach Verlängerung und trifft nun auf Polen um Bayern Münchens Stürmerstar Robert Lewandowski. Polen zog direkt in die Finalrunde ein, weil das russische Team aus dem Wettbewerb genommen wurde.

(SID)/Bild: Imago