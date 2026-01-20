Blamage in Norwegen! City verliert bei Bodö/Glimt

Fußball-Zwerg FK Bodö/Glimt hat in der UEFA Champions League für eine kleine Sensation gesorgt und Manchester City eine möglicherweise folgenschwere Pleite zugefügt. In Norwegen verlor das Starensemble von Teammanager Pep Guardiola in Unterzahl 1:3 (0:2) und ließ damit wichtige Punkte im Rennen um die direkte Qualifikation für das Achtelfinale liegen. Eine Platzierung unter den Top-Acht der Ligaphase hat City nun nicht mehr in der eigenen Hand.

Blitz-Doppelpacker Kasper Högh (22./24.) und der frühere Frankfurter Jens Petter Hauge mit einem Traumtor (58.) versetzten die 8270 Fans im hohen Norden Norwegens in Ekstase. Rayan Cherki traf für City (60.), Strippenzieher Rodri sah vom deutschen Schiedsrichter Sven Jablonski die Gelb-Rote Karte (62.) und erschwerte eine Aufholjagd.

City, das auch in den letzten vier Spielen in der Premier League nicht gewinnen konnte, droht nun der Gang in die Playoffs. Unter anderem Borussia Dortmund, das im Dezember ebenfalls gegen Bodö/Glimt gestrauchelt war (2:2), könnte nun vorbeiziehen. Am letzten Spieltag (28. Januar) trifft City auf Galatasaray Istanbul. Bodö/Glimt hält derweil eine minimale Restchance auf die Playoffs am Leben.

City auf Kunstrasen chancenlos

Auf dem Kunstrasen im Aspmyra Stadion in Bodö erwischten die Gastgeber, die im Jahr 2026 noch kein Pflichtspiel absolviert hatten, den besseren Start. Nach ersten Annäherungsversuchen vollendete Högh zwei Konter eiskalt. City berappelte sich erst ein wenig später, Stürmerstar Erling Haaland ließ den Anschlusstreffer vor der Halbzeit jedoch liegen (35./45.).

Statt einer wütenden Aufholjagd des Favoriten nach der Pause knüpfte Außenseiter Bodö/Glimt an seine starke Leistung an. Hauge schlenzte sehenswert in den rechten Winkel zum 3:0. Der Treffer von Cherki blieb auch deshalb Randnotiz, weil Mittelfeldspieler Rodri innerhalb von zwei Minuten zweimal taktisch foulte und vom Platz flog (61./62.).

Die Norweger verpassten es derweil, die Führung noch deutlicher zu gestalten. Zwei weitere Treffer von Högh wurden aufgrund von Abseits aberkannt (52./65.), Hauge scheiterte an der Latte (63.).

Alle Tore & Szenen im VIDEO:

1:0 Kasper Høgh (22.)

2:0 Kasper Høgh (24.)

3:0 Jens Petter Hauge (58.)

3:1 Rayan Cherki (60.)

Gelb-Rote Karte für Rodri (62.)

(SID) / Beitragsbild: Imago