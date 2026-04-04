Blamage in Southampton: Arsenal scheitert im Cup-Viertelfinale

Triple-Traum geplatzt: Der FC Arsenal ist im Viertelfinale des FA Cup an einem Zweitligisten gescheitert. Beim FC Southampton verlor der Spitzenreiter der englischen Premier League völlig überraschend mit 1:2 (0:1).

Ross Steward (35.) und Shea Charles (85.) trafen für den Underdog um den deutschen Teammanager Tonda Eckert, der seine Ungeschlagen-Serie auf 15 Spiele ausbaute. Der eingewechselte Viktor Gyökeres sorgte nach starker Vorarbeit von Kai Havertz zwischenzeitlich für den Ausgleich der Gunners (68.), die Teammanager Mikel Arteta keinesfalls mit einer B-Elf aufbot.

Drei Tage vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Sporting CP (Dienstag ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit Sky X) war Arsenal zwar spielbestimmend. Die Saints präsentierten sich jedoch zielstrebiger. Leo Scienza verpasste mit seinem Lattenschuss das 2:0 (62.). Bayern-Leihgabe Daniel Peretz hielt mehrmals glänzend, auch der ehemalige Nürnberger Caspar Jander spielte stark.

„Wir wussten, dass es ein hartes Spiel werden würde und wir auf die richtigen Momente warten müssen. Ein großes Lob an die Jungs“, sagte Eckert (33), der die Saints seit November trainiert, zum Aufstieg führen soll und nun auch die Chance auf ein Pokal-Märchen hat, der BBC: „Es wäre fantastisch, wenn wir es nach Wembley schaffen.“

Chelsea bei Thiem-Besuch mit Kantersieg

Bereits am Nachmittag hatte der FC Liverpool ein Debakel erlebt und 0:4 (0:2) bei Manchester City um Dreierpacker Erling Haaland verloren. Zudem gewann der FC Chelsea deutlich mit 7:0 gegen den Drittligisten Port Vale. Für die „Blues“ waren sieben verschiedene Torschützen erfolgreich. Unter den Zuschauern an der Stamford Bridge war außerdem der ehemalige österreichische Tennis-Profi Dominic Thiem. Der 32-Jährige gilt als großer Chelsea-Fan.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Den letzten Halbfinalisten ermitteln am Montag West Ham United und Leeds United.

(SID) / Bild: Imago